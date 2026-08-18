Российский талант позвала турецкая лира

Российскую премьер-лигу (РПЛ) покинет одна из самых ярких ее звезд. Флагман турецкого футбола «Галатасарай» приобретет за сумму не менее €25 млн у «Локомотива» Алексея Батракова, превратившегося буквально за пару лет из юного новичка в лидера московского клуба и крайне важную фигуру в сборной страны. В новой команде Батраков получит шанс показать себя на высшем уровне — в Лиге чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря переходу в «Галатасарай» у Алексея Батракова появится возможность проявить себя в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Благодаря переходу в «Галатасарай» у Алексея Батракова появится возможность проявить себя в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

О том, что «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере Алексея Батракова, сообщил целый ряд как российских — таких как как Championat.com, «Спорт-Экспресс», так и турецких медиаресурсов. Fanatik, комментируя новость, привел со ссылкой на источник слова подтвердившего покупку президента стамбульского клуба Дурсуна Озбека, назвавшего Батракова «приоритетным» для него вариантом в рамках нынешней летней трансферной кампании. Окончательно переход будет оформлен в «ближайшее дни» после прохождения россиянином медосмотра в Турции. Он, видимо, вылетит на него после выезда «Локомотива» в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа «Фонбет» Кубка России, который состоится вечером во вторник.

Различные издания оценивают стоимость сделки в диапазоне от €25 млн до €30 млн с учетом бонусов. Эти цифры примерно соответствуют оценке Батракова на Transfermarkt — €28 млн.

Трансфер, таким образом, войдет как минимум в топ-20 наиболее крупных, когда-либо осуществленных клубами РПЛ. Если же брать именно продажи ими отечественных футболистов, то, по версии Transfermarkt, по крайней мере не дешевле был до сих пор только один переход — Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за €30 млн.

В повышенном спросе на Алексея Батракова, которым летом, как утверждают французские источники, всерьез интересовался даже победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов ПСЖ, впрочем, нет ничего особенно странного. 21-летний Батраков, воспитанник «Локомотива», в РПЛ дебютировал совсем недавно — в 2024 году, однако совершил стремительный взлет и, играя на различных позициях в атакующей линии, быстро превратился в важнейшую фигуру для московской команды и сборной России. В двух минувших сезонах он оказывался на верхушке или рядом с ней во всех классификациях лучших футболистов страны. В прошедшем чемпионате, «бронзовом» для «Локомотива», забил 13 голов и сделал 9 голевых передач. По общему количеству результативных действий на два балла Батракова опередил лишь выступающий за сборную Армении Эдуард Сперцян из «Краснодара». Он ранее также покинул РПЛ, уехав в клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Тот заплатил за Сперцяна около €22 млн. Попадал Батраков и в шорт-листы главных молодых талантов европейского футбола от исследовательской компании CIES Football Observatory, партнера Международной федерации футбола (FIFA).

Этот трансфер — несомненный шанс для Алексея Батракова еще поднять свои котировки.

РПЛ до того, как в 2022 году на нее обрушились «изоляционные» санкции, располагалась в таблице коэффициентов Союза европейских ассоциаций (UEFA) по соседству с турецкой лигой — в верхней части «второго эшелона», того, что сразу за «большой пятеркой» из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Однако в турецком футболе существует еще более заметное расслоение, чем в российском. Его гранды по звучности брендов и имен футболистов в составах не уступают даже крепким представителям «большой пятерки». А «Галатасарай» — это безусловный турецкий флагман. Ему нет равных в стране по числу завоеванных титулов, а золото национального первенства стамбульцы никому не отдавали четыре года подряд. Весной они добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов: на этой стадии «Галатасарай» потерпел поражение от «Ливерпуля».

В его заявке есть футболисты, являющиеся звездами без каких-либо оговорок, например нигерийский и немецкий форварды Виктор Осимхен и Лерой Зане. Правда, конкурировать за попадание в основу Алексею Батракову, редко играющему именно на переднем краю, а гораздо чаще выполняющему функции диспетчера или вингера, придется, вероятно, не с ними, а с хавбеками «Галатасарая» — кандидатом в сборную Бразилии Габриэлом Сарой, выступавшим за сборную Турции летом на североамериканском чемпионате мира Юнусом Акгюном, неплохо показавшим себя в предыдущем сезоне в английском «Бернли» французом Лесли Угочукву и знаменитым немецким ветераном Илкаем Гюндоганом.

Если Алексей Батраков конкуренцию выдержит, у него, в отличие от львиной доли соотечественников, появится возможность проявить себя на уровне, выше которого в клубном футболе нет. «Галатасараю» досталось право без отбора участвовать в «Фазе лиги» — основной стадии Лиги чемпионов. «Локомотив» же, чрезвычайно неудачно стартовавший в очередном российском первенстве (три очка после четырех туров), теперь будет искать выход из кризиса без своего ведущего игрока.

Алексей Доспехов