Нейросети угрожают правосудию

Юридическая служба палаты представителей тонет в документах, созданных искусственным интеллектом, пишет газета Politico. В результате приходится тратить все больше времени на правку этих текстов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В документах неправильно используются термины и некорректно цитируются уже существующие законы. Основатель Umbrella IT Станислав Мешков предлагает парадоксальное решение проблемы — фактически выбивать клин клином:

«Нужно бороться с этим ровно так же, как оно работает. То есть с другой стороны необходимо посадить искусственный интеллект, который натренирован на то, чтобы находить все неточности в отсылках, в ссылках, а также принимать взвешенные решения, исходя из информации в документах. То есть с этим не надо бороться старыми методами, с этим надо работать с пониманием того, что мир перешел в новую эпоху, где работают другие инструменты.

Эта проблема распространяется на российскую юридическую практику.

Недавно даже был прецедент в суде, где одна из сторон предоставила документы, подготовленные ИИ, которые содержали ошибки в отсылках на законы. И суд принял очень разумное решение — оштрафовать сторону за неуважение к суду. Предоставлять нейросетевые документы без проверки — это часть неуважения к другой стороне. Доступ к интеллекту, который может обрабатывать огромные массивы данных, стал намного проще. И многие вещи, на которые раньше у людей было недостаточно времени и ресурсов, теперь могут быть осуществлены».

Сама юридическая служба палаты представителей признается, что тоже использует искусственный интеллект, но пока достаточно ограниченно. Например, у них есть собственный инструмент на основе ИИ, который точно показывает, как новые поправки могут изменить уже существующие законы. И сейчас такого рода инструменты становятся обязательной частью работы с документами, говорит эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Сейчас нейросети помогают копаться в тоннах юридических текстов, которые писали и продолжают писать люди. Естественно, следующий полезный вариант использования нейросетей — генерировать подобные тексты. Но, к сожалению, в России очень легко понять, что текст написан нейросетью, потому что ИИ — это математика, и язык представлен искаженно.

То есть нельзя сгенерировать закон какой-то нейросетью — это сразу будет понятно. Но полученный материал можно и доработать.

Естественно, на Западе ситуация на порядок лучше, не с качеством анализа, но с качеством генерации текстов. То, что генерирует нейросеть на английском, уже отличить от авторского текста гораздо сложнее. Но этот контент все равно нужно вычитывать, а люди из лени этого не делают. Но ИИ могут быть полезны для вычитки законов самими людьми — он делает выжимку, которую проще понять».

Российские юристы также все активнее используют искусственный интеллект. Почти 90% специалистов признались, что регулярно работают с нейросетями, согласно данным опроса «Авито» и «Право.ru». Причем почти две трети респондентов говорят о росте продуктивности. Чаще всего нейросетям доверяют первичный анализ информации, генерацию идей и подготовку черновиков заключений.

Астон О'Салливан