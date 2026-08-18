Рейтинг Трампа упал до исторического минимума в 33%

Последний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до исторических 33%, хотя еще в начале месяца его поддерживали 35% американцев. Не одобряют его деятельность 64% населения. Такой показатель не просто стал самым низким за весь второй срок Трампа, но и сравнялся с уровнем конца 2017 года.

Причиной такого падения Reuters называет военную операцию США против Ирана, которая парализовала 25% мировой торговли нефтью. Это, в свою очередь, привело к существенному росту цен на топливо в США и ударило по кошельку простых американцев.

Война с Ираном, которую Трамп поначалу преподносил как краткосрочную операцию, прямо противоречила его же намерениям сосредоточиться на внутренних проблемах Америки и обещаниям не начинать войны. Когда гражданам США стало ясно, что конфликт с Ираном, как и его последствия для нефтяных рынков, будет затяжным, наступило разочарование. Оно и отразилось на популярности президента.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп вспомнил свой 2017-й».