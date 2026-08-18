Дональд Трамп вспомнил свой 2017-й

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% — исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017 года в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада рейтинга стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новый минимум может задержаться в опросах надолго, что ставит под сомнение перспективы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Последний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до исторических 33%, хотя еще в начале месяца его поддерживали 35% американцев. Не одобряют его деятельность 64% населения. Такой показатель не просто стал самым низким за весь второй срок Трампа, но и сравнялся с уровнем конца 2017 года.

Причиной такого падения Reuters называет военную операцию США против Ирана, которая парализовала 25% мировой торговли нефтью.

Это, в свою очередь, привело к существенному росту цен на топливо в США и ударило по кошельку простых американцев.

Война с Ираном, которую Трамп поначалу преподносил как краткосрочную операцию, прямо противоречила его же намерениям сосредоточиться на внутренних проблемах Америки и обещаниям не начинать войны. Когда гражданам США стало ясно, что конфликт с Ираном, как и его последствия для нефтяных рынков, будет затяжным, наступило разочарование. Оно и отразилось на популярности президента.

Еще больнее война с Ираном ударила по Республиканской партии: по данным Reuters, однопартийцы Трампа осознают как реальную перспективу потерять большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Демократы уже готовятся взять под свой контроль обе его палаты. И для такого расклада есть все основания: лишь половина избирателей-республиканцев считает, что вступление в войну с Ираном было оправданно. Есть и еще один фактор, который показывает ослабление позиций Республиканской партии: более ранний опрос Reuters/Ipsos зафиксировал фундаментальный сдвиг в убеждениях американцев.

Впервые за десятилетие американцы считают, что демократы лучше, чем республиканцы, справятся с экономикой страны и кризисом стоимости жизни в США.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп сталкивался с многочисленными проблемами: от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США 2016 года до непопулярной налоговой реформы, длительного шатдауна, пандемии коронавируса и протестов движения Black Lives Matter. Но тогда экономические показатели страны и низкая инфляция сглаживали негативный эффект этих процессов. Рейтинг Трампа периодически проседал, но потом довольно быстро возвращался к относительно неплохим значениям и не раз пробивал планку в 40%. Закончил он свой срок, однако, на минорном аккорде: на фоне попытки штурма Капитолия рейтинг президента упал до нижайшего уровня.

Кривая поддержки сменившего Трампа демократа Джо Байдена имела другую конфигурацию: за четыре года его рейтинг не опускался ниже 36% (по данным Reuters/Ipsos), но большую часть времени находился на плато. После внушительной поддержки 57% населения в январе 2021 года уже к июлю 2022 года уровень одобрения его деятельности был ниже на 21%. После этой первой просадки в опросах Байдену так и не удалось перешагнуть отметку в 40%. Причина — в высокой инфляции, росте стоимости жизни и высоких ценах на топливо.

Сейчас на Трампа давят те же проблемы, что и на его предшественника.

У американского лидера нет подушки из хороших экономических показателей, которая могла бы амортизировать последствия его промахов.

Напротив, действия президента прямо связаны с ухудшением качества жизни в США. Переизбраться на второй срок Трампу во многом помогли американцы, уставшие от экономических провалов Байдена. Теперь они разочаровываются в президенте, который вновь погрузил их в период экономической нестабильности.

Падение популярности Трампа произошло в два этапа: первый начался в ноябре 2025 года на фоне скандала с файлами экс-финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна, второй — в марте 2026 года, после начала операции против Ирана. Поскольку в американском лидере разочаровываются не только колеблющиеся избиратели, но и республиканцы, не исключено, что в ближайшие месяцы его рейтинг продолжит снижаться или же зафиксируется в этой низкой точке. Однако критически низких показателей ждать не стоит: у президента по-прежнему остается довольно сильное ядро убежденных сторонников, которое не позволит ему провалиться на самое дно опросов.

Вероника Вишнякова