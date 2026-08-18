Трамп созвонился с президентом ОАЭ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 13 мая 2026 года запросили у США финансовую поддержку на случай эскалации кризиса из-за конфликта с Ираном, угрожая в противном случае отказаться от использования доллара в нефтяных расчетах. В марте 2026 года президенты ОАЭ и США Дональд Трамп уже обсуждали иранские атаки на ОАЭ, расцениваемые как нарушение суверенитета и угроза безопасности в регионе.

По данным The Wall Street Journal от 15 августа 2026 года, правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна недовольны подходом Дональда Трампа к урегулированию конфликта с Ираном, описывая его политику как непоследовательную и непредсказуемую. Некоторые из этих стран ставят под сомнение целесообразность размещения американских военных баз на своей территории. При этом в начале августа 2026 года ОАЭ призывали США к более решительным действиям против Ирана, включая наземные операции, полагая, что Иран не пойдет на компромисс, пока США не возьмут Ормузский пролив под контроль.

В январе 2026 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял приглашение США присоединиться к «Совету мира», который был создан Дональдом Трампом для урегулирования конфликтов, начиная с восстановления сектора Газа. Чтобы сохранить членство в «Совете мира» дольше трех лет, государствам необходимо будет заплатить администрации США $1 млрд.