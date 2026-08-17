Сообщения о применении Киевом британских беспилотников указывают, что Лондон сознательно идет на эскалацию конфликта. Об этом сообщили в посольстве России в Британии.

«Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками»,— заявили в дипмиссии (цитата по ТАСС).

У этих действий Лондона, пообещали в посольстве, обязательно будут последствия, «за которые ему придется отвечать». Чем больше вовлеченность страны в конфликт, «тем выше будет цена», заключили в диппредставительстве.

Так посольство России в Лондоне прокомментировало публикации СМИ, в том числе The Times, в которых утверждалось, что британские беспилотники, включая дрон Nyan, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле.