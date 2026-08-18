Уралец, пытавшийся провезти грузовик с оружием в ИК, получил 15 лет колонии

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 15 годам колонии строгого режима уроженца Пермской области, который пытался провезти оружие на территорию исправительной колонии № 47. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что Захар Чапалов получил от неустановленного лица сведения о месте нахождения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывного устройства и взрывчатого вещества. В дальнейшем, с марта 2022 года по ноябрь 2025 года, мужчина перевез на своем автомобиле автомат, 90 патронов, взрыватель к гранатам, боевую гранату и 500 граммов бездымного пороха с целью сбыта.

В ноябре 2025 года его задержали сотрудники исправительного учреждения на проходной. Из автомобиля изъяли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Сообщалось, что водитель прибыл в колонию для загрузки продукции деревообработки.

Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов через интернет (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 222 УК РФ), а также в покушении на сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 222.1 УК РФ).

Дело в отношении неустановленного соучастника выделено в отдельное производство.

Полина Бабинцева