В свердловскую колонию в грузовике пытались провести оружие и радиостанции

В исправительной колонии №47 Каменска-Уральского сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области задержали грузовой автомобиль с оружием, который пытался заехать на территорию учреждения. Водитель прибыл в колонию для загрузки продукции деревообработки.

Как рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, при досмотре в кабине нашли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары. Информацию об этом передали в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области и Росгвардию.

Следственно-оперативная группа полиции изъяла запрещенные предметы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мария Игнатова