Путин 19 августа проведет заседание Совета по стратразвитию и нацпроектам

Президент Владимир Путин 19 августа проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники встречи обсудят реализацию плана структурных изменений в экономике России до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

С докладом на заседании выступит вице-премьер Александр Новак. Глава Минфина Антон Силуанов расскажет об обеспечении сбалансированности региональных бюджетов в 2026–2029 годах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложит о работе с регионами по достижению целевых социальных показателей развития страны.

В мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 и 2036 годов. В январе 2025 года правительство утвердило единый план по их достижению. Он включает 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии.