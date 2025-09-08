Обвиняемый в убийстве Тупака назвал заказчиком P. Diddy

Заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта был американский рэпер Шон Комбс известный как P. Diddy. Об этом пишет USA Today со ссылкой на показания предполагаемого Дуэйна Дэвиса, бывшего участника преступной банды «Крипс».

На тайном допросе полиции он заявил, что хотел отомстить рэперу за то, что тот избил его племянника после боксерского поединка в 1996 году. Однако Дуэйн Дэвис признался, что, помимо личных мотивов, им двигало желание получить награду в $1 млн за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта. Ее назначил P.Diddy.

Шон Комбс был арестован в отеле на Манхэттене 17 сентября. Следователи обвиняют его в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Иски против рэпера подало около 120 человек. Потерпевшие утверждают, что с 1991 года артист проводил закрытые вечеринки, где подвергал их насилию.

Еще два обвинения в причастности господина Комбса к убийству господина Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков против него. По данным газеты, он хвастался тем, что заказал убийство рэпера и оплатил аренду Cadillac, из которого в Тупака Шакура стреляли. Как сообщил изданию представитель столичного полицейского управления Лас-Вегаса, господин Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве господина Шакура.

Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца. За несколько дней до этого автомобиль BMW, в котором находился рэпер, расстреляли в Лас-Вегасе. По нему открыли огонь из белого Cadillac. На тот момент рэперу было 25 лет.