РЖД внедрит посадку по биометрии на всех ключевых маршрутах в ближайшие три года

РЖД планирует в течение трех лет внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах, включая направления Федеральной пассажирской компании. По словам замгендиректора компании Евгения Чаркина, перевозчик видит рост интереса к такой опции.

«Мы планируем, что в течение трех лет масштабируем на все ключевые рейсы»,— сказал господин Чаркин ТАСС.

Технология сейчас работает только на начальных станциях, но в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Компания также намерена сотрудничать с операторами связи для обеспечения стабильного покрытия сети. На данный момент биометрической посадкой воспользовались 659 пассажиров.

Пилотный запуск сервиса состоялся в текущем году на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома, Москва — Иваново, а также на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.