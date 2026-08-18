РЖД внедрит посадку по биометрии на всех ключевых маршрутах в ближайшие три года
РЖД планирует в течение трех лет внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах, включая направления Федеральной пассажирской компании. По словам замгендиректора компании Евгения Чаркина, перевозчик видит рост интереса к такой опции.
«Мы планируем, что в течение трех лет масштабируем на все ключевые рейсы»,— сказал господин Чаркин ТАСС.
Технология сейчас работает только на начальных станциях, но в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Компания также намерена сотрудничать с операторами связи для обеспечения стабильного покрытия сети. На данный момент биометрической посадкой воспользовались 659 пассажиров.
Пилотный запуск сервиса состоялся в текущем году на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома, Москва — Иваново, а также на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.
В апреле 2026 года в пилотном режиме заработал сервис посадки на поезд по биометрии «Мигом». Этот сервис доступен на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород, но пассажирам по-прежнему необходимо иметь при себе бумажный паспорт. Для использования сервиса требуется подтвержденная биометрия, при этом пассажиры могут выбрать способ удостоверения личности: по паспорту или биометрии.
В августе 2025 года заместитель главы РЖД Евгений Чаркин сообщал, что компания отложила запуск технологии посадки по биометрии, который планировался на 1 сентября того же года. Он тогда подчеркнул, что РЖД совместно с Минцифры России разрабатывают эту технологию. В то же время, с 1 июня 2026 года россияне могут проходить в самолет по биометрии на внутренних рейсах «Аэрофлота» в аэропортах Шереметьево и Пулково, и этот эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.
Крупные российские аэропорты также постепенно подключаются к сервису прохода в самолет по биометрии: аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение и сервис может заработать там в 2026 году. Руководство московского аэропорта Внуково также готовится к эксперименту по посадке пассажиров на рейс по биометрии, чтобы оценить экономические и правовые аспекты этой технологии.