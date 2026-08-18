Reuters сообщил об атаке БПЛА на греческий балкер вблизи Новороссийска

В Черном море после атаки БПЛА загорелся греческий балкер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к владельцу судна. По словам собеседника агентства, сухогруз атаковали пять беспилотников. Балкер шел под флагом Либерии. Никто не пострадал, весь экипаж эвакуировали.

Греческие СМИ также писали об атаке на греческий сухогруз под либерийским флагом. Однако, по их данным, судно атаковали накануне вечером. Как пишет Proto Thema, греческий балкер Anna S попал под ракетный удар в 20 морских милях от Новороссийска. Судно принадлежит компании Neptune Tradebulk Inc. На борту балкера находился 21 член экипажа — 20 филиппинских моряков и капитан из Румынии. Anna S направлялось в Новороссийск для погрузки зерна, утверждает издание. Судно почти полностью сгорело.

Это уже вторая атака на греческое судно в Черном море с начала недели. Накануне танкер Skiros попал под удар БПЛА в Черном море после погрузки партии российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Атаковавший судно БПЛА, предварительно, принадлежал Украине.