Курский мясоперерабатывающий завод впервые экспортировал технический жир в Корею

Из Курской области в Республику Корею отправили первую партию технического свиного жира общим весом 20 т. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. В ведомстве пояснили «Ъ-Черноземье», что отправителем выступает ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (КМПЗ, входит в ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Предприятие располагается в Железногорском районе Курской области и аттестовано на экспорт мяса и мясной продукции в страны Персидского залива и ЕАЭС. В конце июля общество стало четвертой компанией в России, получившей разрешение экспортировать российскую свинину на китайский рынок.

По данным Rusprofile, ООО «КМПЗ» зарегистрировано в городе Железногорске Курской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Директором является Юрий Деревенчук, а учредителем выступает ООО «АПК — Курск» (49% принадлежит ООО «АПК-Черноземье», 41% — Сергею Новикову и 10% — Надежде Новиковой). В 2025 году выручка общества составила 51 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб.

Всего с начала 2026 года Россельхознадзор проверил более 2,5 тыс. т технического свиного жира, предназначенного на экспорт из Курской области.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за январь — май 2026 года экспорт товаров курских производителей вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным отрезком 2025-го и достиг $568,3 млн.

Мария Свиридова