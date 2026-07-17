Курский мясоперерабатывающий завод аттестовали для поставок свинины в Китай

Главное таможенное управление КНР аттестовало ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (КМПЗ, входит в ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова) для поставок российской свинины на китайский рынок. Предприятие стало четвертым в России, получившим такой аттестат и выход на рынок Китая. Об этом 17 июля сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» зарегистрировали в Железногорске Курской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Директором фирмы выступает Юрий Деревенчук. Уставный капитал предприятия составляет 600 млн руб. Компания принадлежит ООО «Агрокомплектация — Курск» (находится в процессе реорганизации), бенефициары которого — Сергей (85,1% долей) и Надежда (14,9%) Новиковы.

Для аттестации были проведены исследования продукции и воды в аккредитованных импортером лабораториях, проверка предприятия Россельхознадзором и видеоинспекция компетентным органом КНР. После подтверждения соответствия завода и продукции требованиям курский производитель был зарегистрирован в китайской информационной системе «Одно окно» (CIFER).

Экспорт свиноводческой продукции из России в Китай возобновился в конце февраля 2024 года после снятия временных ограничений, которые действовали с 2008-го. Первоначально аттестацию получили три российских предприятия.

В Россельхознадзоре также рассказали, что ведомство более семи лет прорабатывало с китайской стороной возможность поставок российской свинины на рынок КНР.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что КМПЗ по итогам 2025 года получил чистую прибыль в размере 17,6 млн руб., что на 92,5% меньше, чем в 2024-м (234,9 млн руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 9,9% — с 46,7 до 51,3 млрд руб.

Денис Данилов