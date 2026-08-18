OpenAI представила подростковый ChatGPT

Компания OpenAI представила версию ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет, получившую название «ChatGPT для подростков». Она активируется автоматически, если пользователь указывает соответствующий возраст при регистрации, а также в случаях, когда система на основе паттернов использования или «возраста» аккаунта заподозрит, что с ней работает несовершеннолетний.

«ChatGPT для подростков» имеет усиленные механизмы защиты, круглосуточный мониторинг и усиленные фильтры контента. Большинство ограничений, встроенных в эту модель, ранее уже действовали для детских учетных записей, но теперь они ужесточены: блокируется контент, связанный с членовредительством, насилием, расстройствами пищевого поведения и сексуализированными темами.

Кроме того, в новой версии появились частые напоминания о перерывах, «тихие часы» с отключением уведомлений. Также есть специальный «режим обучения», когда вместо готовых ответов бот задает наводящие вопросы. Наконец, ряд ограничений направлен на то, чтобы снизить риск возникновения зависимости пользователя от чат-бота.

Как отмечает Axios, последние изменения — ответ на волну критики и судебные иски, в которых утверждалось, что использование бота доводило некоторых несовершеннолетних до суицидальных мыслей.

Екатерина Наумова