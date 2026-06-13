Зарубежные СМИ: С чем связано расследование в отношении OpenAI?

В отношении OpenAI начали масштабное расследование в США. Разработчика ChatGPT вызвали в суд и потребовали раскрыть внутренние документы, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, генеральные прокуроры штатов просят выдать данные о политике компании и принципах работы с клиентами. Ранее ИИ-стартап обвиняли в подталкивании к суициду и массовым убийствам. Представители OpenAI заявили, что готовы «конструктивно работать» с властями и серьезно относятся к их опасениям. Зарубежные СМИ называют расследование новым вызовом перед выходом компании на IPO. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Расследование в отношении OpenAI возглавил генеральный прокурор штата Нью-Йорк, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 12 июня компании вручили повестку в суд и потребовали раскрыть документы по работе ее продуктов и влиянию на пользователей. Власти интересуются, как OpenAI выстраивает рекламу, удерживает клиентов и в целом взаимодействует с ними.

Кроме этого, компания должна раскрыть документы по обработке данных пользователей, в том числе информацию об их здоровье, а также сведения о несовершеннолетних и пожилых клиентах. Отдельно от разработчиков ChatGPT требуют подробности по моделям глубокого обучения и выдать детали, из-за которых нейросеть склонна соглашаться с пользователем и нахваливать его в ответах.

Разбираться с властями OpenAI приходится с начала июня, напоминает СNBC. Тогда на компанию подал в суд генпрокурор Флориды. По его версии, разработчики сделали ChatGPT небезопасным продуктом, который может нанести вред пользователям, и сознательно выпустили чат-бот на рынок в таком состоянии.

Еще раньше компанию пытались засудить семьи жертв массовой стрельбы в Канаде. Тогда в школе Тамблер-Ридж погибли восемь человек. По мнению истцов, стрелок планировал атаку с помощью ChatGPT и компания ничего не сделала, чтобы его остановить. OpenAI обвиняли и в том, что чат-бот якобы подталкивал клиентов к самоубийству, отмечает телеканал.

Reuters напоминает о последнем из таких исков: компания получила его 11 июня. В суд подала мать 24-летней девушки. Она утверждает, что ChatGPT никак не отреагировал на суицидальные мысли дочери и не пытался прекратить разговор, а вместо этого предлагал продолжить общение и критиковал телефоны доверия.

Расследования могут стать серьезной юридической проблемой для OpenAI, поскольку компания готовится IPO, пишет агентство. Проект Сэма Альтмана подал заявку на размещение в США. По словам источников, выход на биржу может пройти в сентябре, а компанию могут оценить в $1 трлн.