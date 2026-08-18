Осужденный в России за мармелад с коноплей менеджер Disney обратился к Путину
Осужденный в России топ-менеджер The Walt Disney, индиец Джугал Судхир Датерао, попросил президента Владимира Путина о возможности выйти на свободу после отбывания половины срока. Текст открытого письма опубликовал RTVI.
Гражданина Индии осудили на 2,5 года за провоз мармелада с коноплей через границу. При этом, как объяснил Датерао, если он не вернется в США после года отсутствия, он может лишиться грин-карты и источника доходов. В США у мужчины живет 15-летняя дочь. «К сожалению, я совершил очень глупый поступок, который теперь может разрушить не только мою жизнь, но и жизни моей дочери и моих пожилых родителей в Индии, которые зависят от моего дохода»,— отметил индиец.
Мужчина добавил, что не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, поскольку у него нет законного статуса для пребывания в России. Другие варианты могут занять год или больше. «Единственный шанс вернуться к дочери и семье после отбытия половины срока — это добиться смягчения приговора в апелляционном порядке в Московском областном суде»,— рассказал Джугал Судхир Датерао.
«Я знаю, что совершил серьезную ошибку, и я принимаю ответственность за нее,— заверил Датерао.— Я прошу только о возможности вернуться домой… и провести остаток своей жизни, делая правильный выбор». Половина срока заключения мужчины истечет в ноябре 2026 года.
Топ-менеджера The Walt Disney задержали в аэропорту Шереметьево в январе 2026 года. Он собирался в автопутешествие по Золотому кольцу России. Таможенники нашли в его багаже мармелад с тетрагидроканнабинолом. По словам индийца, общий вес вещества составлял 0,0527 г. Мармелад легально продается в США. Осужденный утверждал, что вещество ему прописал врач для купирования последствий операции на мозге. О том, что средство запрещено в России, господин Датерао не знал.
Защита Датерао Джугала Судхира, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков, обжалует приговор, как сообщила адвокат Ирина Липовецкая. Приговор был вынесен Химкинским судом Подмосковья, и топ-менеджера The Walt Disney Company приговорили к двум годам шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. руб. за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, который, по словам осужденного, был прописан ему врачом для купирования последствий операции на мозге.
Позиция адвоката заключается в том, что приговор несправедлив из-за обстоятельств дела и личности осужденного, поскольку его отделяли «двадцать семь тысячных грамма» от более мягкой статьи. Адвокат подчеркнула, что Судхир не опасен для общества, и реальный срок приведет к потере работы и разрыву семейных связей, а также к бытовым трудностям из-за языкового барьера. Датерао Джугал Судхир работает в The Walt Disney Company с 2019 года, курируя более 20 проектов, включая партнерские интеграции для Disney+ и Hulu.
Случаи обращения осужденных к главе государства не единичны: в 2026 году бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Коротышка, обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой о депортации на родину, поскольку он был приговорен к пожизненному заключению в США за наркоторговлю. В 2020 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо Нааме Иссасхар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, обещая помочь вернуть её домой. В 2024 году родители российского бизнесмена Дениса Постового, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники из США, также обратились к Владимиру Путину с просьбой о содействии в его освобождении.