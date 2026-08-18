Осужденный в России за мармелад с коноплей менеджер Disney обратился к Путину

Осужденный в России топ-менеджер The Walt Disney, индиец Джугал Судхир Датерао, попросил президента Владимира Путина о возможности выйти на свободу после отбывания половины срока. Текст открытого письма опубликовал RTVI.

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Гражданина Индии осудили на 2,5 года за провоз мармелада с коноплей через границу. При этом, как объяснил Датерао, если он не вернется в США после года отсутствия, он может лишиться грин-карты и источника доходов. В США у мужчины живет 15-летняя дочь. «К сожалению, я совершил очень глупый поступок, который теперь может разрушить не только мою жизнь, но и жизни моей дочери и моих пожилых родителей в Индии, которые зависят от моего дохода»,— отметил индиец.

Мужчина добавил, что не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, поскольку у него нет законного статуса для пребывания в России. Другие варианты могут занять год или больше. «Единственный шанс вернуться к дочери и семье после отбытия половины срока — это добиться смягчения приговора в апелляционном порядке в Московском областном суде»,— рассказал Джугал Судхир Датерао.

«Я знаю, что совершил серьезную ошибку, и я принимаю ответственность за нее,— заверил Датерао.— Я прошу только о возможности вернуться домой… и провести остаток своей жизни, делая правильный выбор». Половина срока заключения мужчины истечет в ноябре 2026 года.

Топ-менеджера The Walt Disney задержали в аэропорту Шереметьево в январе 2026 года. Он собирался в автопутешествие по Золотому кольцу России. Таможенники нашли в его багаже мармелад с тетрагидроканнабинолом. По словам индийца, общий вес вещества составлял 0,0527 г. Мармелад легально продается в США. Осужденный утверждал, что вещество ему прописал врач для купирования последствий операции на мозге. О том, что средство запрещено в России, господин Датерао не знал.