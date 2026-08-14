Лавров посоветовал Уиткофу и Кушнеру приезжать в Россию не с пустыми руками

Президент России Владимир Путин готов принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, если они приедут в Россию. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что для Москвы при этом важно, «с чем они приедут».

«Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Владимирович Путин готов принять их в очередной раз,— сказал господин Лавров в интервью ИС «Вести». — Другое дело, с чем они приедут».

Глава МИД добавил, что Россия считает господ Уиткоффа и Кушнера дипломатами, которые «имеют влияние на президента США» и пользуются его доверием.

4 июля Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили урегулирование украинского конфликта. 8 июля источники ТАСС сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в середине месяца. Последний раз представители США посещали Москву в конце января.