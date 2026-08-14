Лавров посоветовал Уиткофу и Кушнеру приезжать в Россию не с пустыми руками
Лавров заявил о готовности России принять переговорщиков США Уиткоффа и Кушнера
Президент России Владимир Путин готов принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, если они приедут в Россию. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что для Москвы при этом важно, «с чем они приедут».
«Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Владимирович Путин готов принять их в очередной раз,— сказал господин Лавров в интервью ИС «Вести». — Другое дело, с чем они приедут».
Глава МИД добавил, что Россия считает господ Уиткоффа и Кушнера дипломатами, которые «имеют влияние на президента США» и пользуются его доверием.
4 июля Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили урегулирование украинского конфликта. 8 июля источники ТАСС сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в середине месяца. Последний раз представители США посещали Москву в конце января.
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика Джареда Кушнера в Москву обсуждался президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в июне 2026 года во время телефонного разговора, при этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что визит состоится в ближайшее время, но точных дат не называл. В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января 2026 года.
В январе 2026 года Стив Уиткофф анонсировал встречу с Владимиром Путиным, на которую он должен был прибыть вместе с Джаредом Кушнером. Тогда же Кремль заявлял, что рассчитывает на визит американских переговорщиков, а их приезд был запланирован на январь 2026 года, но даты не были согласованы из-за нестабильной обстановки в Иране и неясной позиции России по переговорам.