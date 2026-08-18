США и Израиль согласовали план разоружения «Хамаса»

США и Израиль согласовали детали плана разоружения группировки «Хамас», который был ранее анонсирован президентом Дональдом Трампом. Во время визита в Израиль зять американского лидера Джаред Кушнер и премьер-министр Биньямин Нетаньяху условились, что части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные в секторе Газа, останутся там до тех пор, пока не убедятся, что хамасовцы полностью сдали оружие.

О том, что США и Израиль достигли компромисса по плану демилитаризации Газы, сообщили источники издания «Исраэль хайом». «Была договоренность, что вывода (частей ЦАХАЛа.— “Ъ”) не будет до тех пор, пока "Хамас" не разоружится,— заявил израильский правительственный источник, добавив, что следить за разоружением хамасовцев будет американское командование.— "Хамас" передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса». Генерал Джефферс назначен главой Международных сил стабилизации (МСС) — многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление сектора Газа. ЦАХАЛу будет предоставлена свобода действий для устранения угроз со стороны «Хамаса», добавил собеседник «Исраэль хайом».

Договоренности были достигнуты во время визита в Израиль Джареда Кушнера 17 августа. В ходе переговоров с Биньямином Нетаньяху представитель президента США рассказал, что процесс демилитаризации Газы, согласно американскому плану, будет работать следующим образом: сначала «Хамас» сдаст свое оружие палестинской гражданской администрации, а та передаст его МСС, которые и уничтожат это вооружение.

По словам американского чиновника, собеседника издания Axios, Джаред Кушнер и Биньямин Нетаньяху также договорились о механизме предотвращения конфликтов, который позволит отслеживать нарушения режима прекращения огня, угрожающие израильским военнослужащим, и тем самым предотвращать эскалацию. Источник также утверждает, что в этом механизме будет задействован в том числе Египет. «Если израильтяне увидят, что "Хамас" предпринимает действия, которые могут представлять собой потенциальную угрозу, они сообщат об этом через механизм деконфликтации, и его кураторы донесут предупреждение до "Хамаса". Так "Хамас" будет знать, что мы за ним следим»,— сказал источник Axios.

Подробнее — в материале «ЦАХАЛу разрешили задержаться».