США и Израиль согласовали план разоружения «Хамаса»
США и Израиль согласовали детали плана разоружения группировки «Хамас», который был ранее анонсирован президентом Дональдом Трампом. Во время визита в Израиль зять американского лидера Джаред Кушнер и премьер-министр Биньямин Нетаньяху условились, что части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные в секторе Газа, останутся там до тех пор, пока не убедятся, что хамасовцы полностью сдали оружие.
О том, что США и Израиль достигли компромисса по плану демилитаризации Газы, сообщили источники издания «Исраэль хайом». «Была договоренность, что вывода (частей ЦАХАЛа.— “Ъ”) не будет до тех пор, пока "Хамас" не разоружится,— заявил израильский правительственный источник, добавив, что следить за разоружением хамасовцев будет американское командование.— "Хамас" передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса». Генерал Джефферс назначен главой Международных сил стабилизации (МСС) — многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление сектора Газа. ЦАХАЛу будет предоставлена свобода действий для устранения угроз со стороны «Хамаса», добавил собеседник «Исраэль хайом».
Договоренности были достигнуты во время визита в Израиль Джареда Кушнера 17 августа. В ходе переговоров с Биньямином Нетаньяху представитель президента США рассказал, что процесс демилитаризации Газы, согласно американскому плану, будет работать следующим образом: сначала «Хамас» сдаст свое оружие палестинской гражданской администрации, а та передаст его МСС, которые и уничтожат это вооружение.
По словам американского чиновника, собеседника издания Axios, Джаред Кушнер и Биньямин Нетаньяху также договорились о механизме предотвращения конфликтов, который позволит отслеживать нарушения режима прекращения огня, угрожающие израильским военнослужащим, и тем самым предотвращать эскалацию. Источник также утверждает, что в этом механизме будет задействован в том числе Египет. «Если израильтяне увидят, что "Хамас" предпринимает действия, которые могут представлять собой потенциальную угрозу, они сообщат об этом через механизм деконфликтации, и его кураторы донесут предупреждение до "Хамаса". Так "Хамас" будет знать, что мы за ним следим»,— сказал источник Axios.
Подробнее — в материале «ЦАХАЛу разрешили задержаться».
14 января 2026 года администрация Дональда Трампа официально объявила о начале второго этапа урегулирования ситуации в секторе Газа, который предполагает переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции. Согласно данным Sky News Arabia от 22 января 2026 года, палестинское движение «Хамас» согласилось разоружиться и передать дипломатическим посредникам карты своих подземных тоннелей в обмен на признание его политической силой. Правительство Биньямина Нетаньяху имеет ряд возражений по поводу этой сделки США и «Хамаса».
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп планировал объявить о переходе к второму этапу мирного плана до католического Рождества, который предусматривает вывод основной части израильского контингента, ввод международных стабилизационных сил и создание новой административной структуры. Этот план включает формирование «Совета мира», состоящего из около 10 лидеров арабских и западных стран. Тем не менее, израильское руководство дало «Хамасу» 60-дневный срок для полного и безоговорочного разоружения, включая стрелковое оружие, пригрозив возобновлением военной операции в случае отказа.
22 января 2026 года Джаред Кушнер представил «генеральный план» будущего анклава на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который предусматривает создание «новой Газы» со сверкающими высотными зданиями, многоквартирными домами, транспортными развязками и курортными зонами за два-три года. Этот проект оценивается в более чем $25 млрд и будет финансироваться из частных средств. 16 февраля 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что под Газой по-прежнему существует подземная туннельная система, и для завершения работы необходимо демонтировать около 150 из 500 км тоннелей.