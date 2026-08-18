Россияне снизили траты на зарубежные туры на 5–10%

В 2026 году средний чек зарубежного тура среди россиян снизился на 5-10% в зависимости от направления, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. По его словам, это связано с желанием путешественников сэкономить, хотя продолжительность туров не меняется.

«Турция упала на 10%, Египет упал процентов на 5. Вьетнам упал тоже процентов на 10. Я думаю, что от 5 до 10% в среднем средний чек падает»,— рассказал господин Рубцов на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

На выбор туристов значительное влияние оказывает курс рубля, уточнил глава Fun&Sun. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей или номеров. Эксперт отметил, что изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий. В сегменте дорогих туров изменений не зафиксировано.

По прогнозу Национального рейтингового агентства, темп роста рынка выездного туризма в 2026 году может замедлиться с 15,5% до 4,5% из-за ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики. Суммарно за рубеж отправятся 14 млн туристов из России — на 4 млн меньше, чем в 2019 году. Выйти на докризисный уровень рынок не может из-за ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы держатся в границах».