Один из главных критиков Джанни Инфантино уволен из FIFA

Главный операционный директор FIFA Кевин Ламур уволен с занимаемой должности. Пресс-служба FIFA распространила заявление, в котором говорится, что «FIFA подтверждает, что рабочие отношения между FIFA и Кевином Ламуром прекращены 17 августа». «FIFA благодарит Ламура за его работу и желает ему успехов в будущем. Никаких дополнительных комментариев по этому поводу не будет»,— говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

Кевин Ламур, занявший свой пост только два года назад (перешел из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), где был заместителем генерального секретаря), был одним из топ-менеджеров FIFA, подвергшим жесткой критике план Джанни Инфантино продать коммерческие права на чемпионаты мира частной структуре. План предусматривал создание организации FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

«Это проект одного человека,— говорил еще в июле Кевин Ламур.— Он не должен быть реализован. Пришло время, когда футбольные боссы должны задать себе правильные вопросы и принять правильные решения».

Господин Ламур отмечал также, что Джанни Инфантино намеренно вводил в заблуждение руководство FIFA и хотел просто поставить его перед фактом. «Если мои слова приведут к тому, что я потеряю работу — пусть. Я пойму и приму это решение. Но по крайней мере спать я буду спокойно»,— говорил господин Ламур.

Подробнее — в материале «Джанни Инфантино избавляется от несогласных».