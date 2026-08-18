Джанни Инфантино избавляется от несогласных

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино приступил к зачистке руководства возглавляемой им структуры. 17 августа был уволен главный операционный директор FIFA Кевин Ламур. Ранее он выступил категорически против плана господина Инфантино продать коммерческие права на чемпионаты мира частной структуре. Консолидация руководства FIFA чрезвычайно важна для Джанни Инфантино, пытающегося удержаться на посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Ламур

Фото: Joosep Martinson / UEFA / Getty Images Кевин Ламур

Фото: Joosep Martinson / UEFA / Getty Images

Главный операционный директор FIFA Кевин Ламур уволен с занимаемой должности. Пресс-служба FIFA распространила заявление, в котором говорится, что «FIFA подтверждает, что рабочие отношения между FIFA и Кевином Ламуром прекращены 17 августа». «FIFA благодарит Ламура за его работу и желает ему успехов в будущем. Никаких дополнительных комментариев по этому поводу не будет»,— говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

В иной ситуации уход пусть даже высокопоставленного функционера из FIFA не привлек бы особого внимания. Но в данном случае важен контекст. Кевин Ламур, занявший свой пост только два года назад (перешел из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), где был заместителем генерального секретаря), был одним из топ-менеджеров FIFA, подвергшим жесткой критике план Джанни Инфантино продать коммерческие права на чемпионаты мира частной структуре. План предусматривал создание организации FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

«Это проект одного человека,— говорил еще в июле Кевин Ламур.— Он не должен быть реализован. Пришло время, когда футбольные боссы должны задать себе правильные вопросы и принять правильные решения».

Господин Ламур отмечал также, что Джанни Инфантино намеренно вводил в заблуждение руководство FIFA и хотел просто поставить его перед фактом. «Если мои слова приведут к тому, что я потеряю работу — пусть. Я пойму и приму это решение. Но по крайней мере спать я буду спокойно»,— говорил господин Ламур.

Кевин Ламур был одним из немногих топ-менеджеров FIFA, не посетивших собранную Джанни Инфантино встречу в марокканском Рабате. По ее итогам было выпущено заявление, в котором отмечалось, что руководство FIFA поддерживает своего президента, несмотря на допущенные им ошибки. Также подтверждалось, что план создания FFE похоронен окончательно. Помимо Ламура в Рабат не прибыли руководитель отдела глобального развития футбола, знаменитый тренер Арсен Венгер, главный футбольный директор FIFA Джилл Эллис и директор по женскому футболу Сарай Бареман. Об их карьерных перспективах в FIFA пока ничего не сообщается, но, вероятно, они незавидные.

Кадровая чистка, затеянная Джанни Инфантино, очевидно, необходима для консолидации руководства FIFA.

Давление на президента FIFA остается очень сильным. Сразу три конфедерации — UEFA, Азиатская конфедерация футбола (AFC) и объединяющая национальные федерации стран Северной, Центральной Америк, а также государств Карибского бассейна CONCACAF — выступили категорически против плана президента FIFA и потребовали его отставки. В противном случае «раскольники» грозят фактическим выходом из FIFA, созданием параллельной структуры и проведением своей версии чемпионата мира. Уходить добровольно Джанни Инфантино не намерен, но весной 2027 года ему предстоят очередные выборы. Всего в FIFA входит 211 национальных федераций, то есть господину Инфантино нужно набрать как минимум 106 голосов, чтобы сохранить работу. В ситуации, когда каждый голос может оказаться решающим, оставлять в руководстве FIFA нелояльного человека, который может быть каналом утечки чувствительной информации, непозволительная роскошь.

Александр Петров