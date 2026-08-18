«РИА Новости» сообщило о рекордном числе сбитых БПЛА за сутки

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские средства ПВО всего сбили 10 управляемых авиационных бомб, два снаряда РСЗО HIMARS, а также 1671 БПЛА самолетного типа. «РИА Новости» пишет, что такое количество уничтоженных дронов ВСУ «стало абсолютным рекордом».

Агентство отметило, что «предыдущее наибольшее число дронов было 16 августа». Тогда, согласно сводке военного ведомства, силы ПВО сбили 1478 БПЛА.

В ночь на 18 августа над российскими регионами, Черным и Азовским морями перехватили 791 дрон. На подлете к Москве сбили более 100 БПЛА с начала суток.