Директору воронежского «Дорожника» Абрамяну дали условный срок за мошенничество

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор генеральному директору местного ООО «Дорожник» Артуру Абрамяну по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,6 млн руб. при ремонте автодорог. Фигуранту назначили три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом 18 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» было зарегистрировано в Воронеже в августе 1998 года. Основным видом деятельности сейчас указано строительство автомобильных и железных дорог. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. В настоящее время 33,3% компании принадлежит ее гендиректору Артуру Абрамяну, а 66,7% — Наталье Абрамян. Глава фирмы также владеет и руководит местным ООО «Артбизнес», которое занимается производством изделий из асфальта или аналогичных материалов. По итогам 2025 года «Дорожник» получил выручку 2,3 млрд руб., что на 30% ниже показателя предыдущего года (3,3 млрд). При этом чистая прибыль выросла на 42,7% и достигла 15 млн руб. За все время с компанией заключили почти 290 госконтрактов, крупнейшим заказчиком является «Липецкавтодор».

Следствие и суд посчитали, что Артур Абрамян действовал «умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия, осознавая и понимая общественную опасность своих действий и наступление общественно опасных последствий». По версии следствия, он сознательно допустил отступление от требований муниципального контракта и технологии ремонта, не уведомив об этом генподрядчика и заказчика.

«Ъ-Черноземье» в феврале 2026-го писал об этом деле и рассказывал, что, по данным источников, Артур Абрамян является в ООО «Дорожник» номинальным гендиректором и бенефициаром. Фактически компания работает в периметре бизнес-интересов известного представителя отрасли Усика Аратюняна, который был гендиректором фирмы до 2019 года, пока не получил обвинительный приговор за «особо крупное мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств». Усик Аратюнян в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что и в рамках уголовного дела Артура Абрамяна компания полностью возместила в бюджет сумму вмененного ущерба.

Действия Артура Абрамяна квалифицировали по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В конце июля также стало известно, что ООО «Дорожник» стало победителем конкурса на обновление остановок на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже, где пройдет первый маршрут метробуса. Компания не снижала начальную цену контракта в 154,4 млн руб.

Денис Данилов