Гендиректора воронежского «Дорожника» обвинили в мошенничестве

Воронежское управление СКР предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) гендиректору местной дорожной фирмы, сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о главе и соучредителе ООО «Дорожник» Артуре Абрамяне.

По версии следствия, в апреле 2025 года мэрия Воронежа заключила контракт на ремонт автодорог, в том числе на Московском проспекте. Победитель торгов привлек к работам субподрядчика, гендиректор которого внес в документы заведомо ложные сведения о якобы соблюдении технологии укладки асфальта и использовании спецтехники, которая фактически не применялась. В результате за счет бюджета были оплачены не проводившиеся работы на 1,6 млн руб. Полученными средствами обвиняемый «распорядился по своему усмотрению».

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке, Артур Абрамян является в ООО «Дорожник» номинальным гендиректором и бенефициаром. Фактически компания работает в периметре бизнес-интересов известного представителя отрасли Усика Аратюняна, он был гендиректором ООО до 2019 года, пока не получил обвинительный приговор за «особо крупное мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств». Как установил суд, компания подменила асфальт на более дешевый и менее качественный при ремонте улицы 20-летия Октября в 2016 году. Бизнесмен тогда признал вину и получил штраф в 300 тыс. руб.

Усик Аратюнян в беседе с «Ъ-Черноземье» почеркнул, что и в рамках уголовного дела господина Абрамяна компания уже полностью возместила в бюджет сумму вменяемого ущерба: «Все деньги мы вернули». Более подробно прокомментировать ситуацию господин Аратюнян намерен позднее.

В СКР отметили, что якобы «противоправную деятельность» фигуранта следователи пресекли вместе с региональными УФСБ.

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» было зарегистрировано в Воронеже в августе 1998 года для производства изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 50% компании принадлежит ее гендиректору Артуру Абрамяну и Наталье Абрамян. Глава фирмы также владеет и руководит местным ООО «Артбизнес» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2024 года «Дорожник» получил выручку в 3,3 млрд руб. и чистую прибыль в 10 млн руб. Предыдущий год компания завершила с показателями в 2,8 млрд и 5,1 млн соответственно. С 2011 года «Дорожник» выиграл 308 госконтрактов на 14 млрд руб. в сумме. Крупнейший касается ремонта дорог общего пользования в Липецкой области за 955,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, его исполнение завершено, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Алина Морозова, Сергей Калашников