В Сирии приговорили к смерти двоюродного брата Башара Асада

Четвертый уголовный суд в Дамаске приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада — Васима Асада, передает Syria TV. Его признали виновным в многочисленных убийствах и пытках, квалифицируемых как военные преступления и преступления против человечности.

Как постановил суд, преступления Васима Асада связаны с гражданской войной в Сирии, которая шла с 2011 года. Васима Асада, в частности, обвиняли в участии в военных операциях против гражданских районов Восточной Гуты, включая город Аль-Млейха, во время которых погибли мирные жители. Суд также установил причастность возглавляемой Васимом Асадом вооруженной группировки к похищению и убийству мирных сирийцев.

Кроме того, Васим Асад участвовал в разжигании гражданской войны и межконфессионального конфликта, отмечается в постановлении. Помимо смертной казни суд назначил Асаду по три года лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее инвалидность, и мошенничество. Суд арестовал все его имущество. При этом подсудимого оправдали по делу о контрабанде и торговле наркотиками из-за нехватки доказательств.

Васима Асада арестовали в июне 2025 года после возвращения из Ливана. Он стал первым членом семьи бывшего президента Сирии, которого приговорили к смертной казни очно. Смертный приговор Башару Асаду и его младшему брату Махеру Асаду вынесли заочно, оба находятся за границей.