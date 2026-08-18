В Сирии приговорили к смерти двоюродного брата Башара Асада
Четвертый уголовный суд в Дамаске приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада — Васима Асада, передает Syria TV. Его признали виновным в многочисленных убийствах и пытках, квалифицируемых как военные преступления и преступления против человечности.
Как постановил суд, преступления Васима Асада связаны с гражданской войной в Сирии, которая шла с 2011 года. Васима Асада, в частности, обвиняли в участии в военных операциях против гражданских районов Восточной Гуты, включая город Аль-Млейха, во время которых погибли мирные жители. Суд также установил причастность возглавляемой Васимом Асадом вооруженной группировки к похищению и убийству мирных сирийцев.
Кроме того, Васим Асад участвовал в разжигании гражданской войны и межконфессионального конфликта, отмечается в постановлении. Помимо смертной казни суд назначил Асаду по три года лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее инвалидность, и мошенничество. Суд арестовал все его имущество. При этом подсудимого оправдали по делу о контрабанде и торговле наркотиками из-за нехватки доказательств.
Васима Асада арестовали в июне 2025 года после возвращения из Ливана. Он стал первым членом семьи бывшего президента Сирии, которого приговорили к смертной казни очно. Смертный приговор Башару Асаду и его младшему брату Махеру Асаду вынесли заочно, оба находятся за границей.
Фотогалерея
Политическая карьера Башара Асада
11 августа 2026 года Уголовный суд в Дамаске вынес смертные приговоры бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его окружению, признав их виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе гражданского конфликта.
Бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну и прибыл в Россию 8 декабря 2024 года, где ему предоставили политическое убежище. При этом, по информации агентства Reuters, при выезде из Сирии он вывез не менее 500 тысяч долларов наличными, а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией.
В марте 2025 года в регионах Сирии, населенных преимущественно алавитами, начались боестолкновения между силовиками и сторонниками экс-президента. В том же месяце, 22 марта, президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада для суда, однако детали этого требования не уточнялись.