Объем воды, набираемой тюменцами на мобильных пунктах, снизился в три раза

Жители Тюмени и населенных пунктов Тюменского округа стали набирать в три раза меньше воды на мобильных пунктах, сообщил в своем канале в Max губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что, судя по такой динамике, ситуация с запахом водопроводной воды стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Максимальное потребление на таких пунктах было зарегистрировано 1 августа — в этот день жители набрали 235 куб. м воды из цистерн, однако на 17 августа этот объем составил 75 куб. м. Акция «Чистая вода» продолжится, пока ситуация окончательно не разрешится, подчеркнул господин Моор.

Перед началом месяца на Метелевской водоочистной станции внедрили дополнительную систему аэрации. Это и промывка внутридомовых сетей позволили улучшить качество воды. «Уже тогда специалисты отметили, что качество очищенной воды улучшилось, но должно было пройти определенное время, чтобы она дошла до потребителей. Кроме того, потребовалось прочистить тупиковые участки водопроводной сети»,— рассказал глава региона.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. Ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру, однако река не справилась с самоочищением. С этим властям стали поступать обращения от жителей на неприятный запах и цвет воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. Чиновники, в том числе Роспотребнадзора, заверили, что вода соответствует нормативам и ее можно пить. Тем не менее, были организованы передвижные пункты набора воды, временные колонки и подвоз бутилированной воды.

Ирина Пичурина