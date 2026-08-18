Российский посол в Белграде: введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом заявил ИС «Вести» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«О чем говорили и говорят со мной руководители Сербии: такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда «данный вопрос не стоит».

На прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявил, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Он отметил при этом, что на данный момент о введении виз для граждан РФ речь не идет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безвиз и ныне там».