Российский посол в Белграде: введение виз для россиян в Сербии не обсуждают
Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом заявил ИС «Вести» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«О чем говорили и говорят со мной руководители Сербии: такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда «данный вопрос не стоит».
На прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявил, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Он отметил при этом, что на данный момент о введении виз для граждан РФ речь не идет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Безвиз и ныне там».
В июне 2026 года глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в том же месяце пообещал немедленно отменить любое решение о введении виз для россиян, подчеркнув, что не найдено подтверждений депутатской инициативе о введении виз. Тогда же Дмитрий Песков заявил, что решение о введении визового режима между странами принимают по принципу взаимности, и Россия примет симметричные меры в случае отмены безвиза Сербией.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее отмечал, что Белград, несмотря на давление Брюсселя, не присоединяется к антироссийским санкциям. В мае 2025 года он прокомментировал угрозы властей Евросоюза в адрес Белграда из-за визита президента Сербии Александра Вучича в Москву, назвав их покушением на суверенитет Сербии. В апреле 2022 года Александр Боцан-Харченко заявлял, что Россия осуждает шантаж западных стран, направленный на Сербию, и подчеркивал, что Брюсселю нужны не равноправные партнеры, а «марионетки поневоле».