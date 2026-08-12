Безвиз и ныне там

Заявление сербского министра по евроинтеграции Неманьи Старовича о том, что Сербия намерена завершить к концу 2027 года подготовку к вступлению в Шенген, было расценено многими как анонсирование Белградом отмены безвизового режима для российских граждан ради вступления страны в ЕС. Опасения не сняло даже заверение самого министра, что «введение виз для граждан России не рассматривается»: противоречивые заявления на эту тему в Белграде звучали и прежде. В ситуации разбирался корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович

Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС Министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович

Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС

Вызвавшее немало шума заявление министра по евроинтеграции Сербии Неманьи Старовича прозвучало на этой неделе в интервью «Радио Белград». Напомнив, что правительство Сербии уже сформировало оперативную группу под руководством МВД, чтобы выполнить все необходимые условия присоединения к Шенгену, министр объявил: «У нас есть план, который мы намерены полностью реализовать до конца 2027 года, чтобы быть готовыми присоединиться к Шенгену... Ключевое значение для нас имеет реализация четырех европейских свобод — передвижения людей, товаров, капитала и услуг через доступ к единому европейскому рынку».

Но поскольку вступление в Шенген едва ли не в первую очередь требует согласования визовой политики с критериями ЕС, реализация изложенного сербским министром плана однозначно предполагает отмену Белградом до конца 2027 года безвизового режима с Россией. Именно так слова Неманьи Старовича были истолкованы многими как в самой Сербии, так и за ее пределами.

Заявления, что ради вступления в ЕС, которое нынешнее руководство Сербии провозгласило своей стратегической целью, придется вводить визы россиянам, звучали, а затем опровергались в Белграде и прежде. Так, в начале июня такие утверждения пришлось дезавуировать лично президенту Александру Вучичу.

«Впервые слышу об этом,— заявил Александр Вучич в интервью телевидению Prva.— И речи не идет, что такое решение будет принято. А даже если и примут, оно будет тут же отменено».

Президент также сообщил, что специально поинтересовался у спикера парламента Аны Брнабич, есть ли депутатская инициатива о введении виз россиянам, и «она все опровергла».

Вот и на этот раз сербский министр по евроинтеграции опроверг отмену безвизового режима для РФ. «Введение виз для граждан России не рассматривается»,— заявил Неманья Старович в интервью Sputnik.

Впрочем, определяющее значение в вопросе о возможной отмене Белградом безвизового режима для россиян имеют не только периодически появляющиеся опровержения сербских руководителей. Для Сербии этот вопрос пока абсолютно неактуален. Хотя страна уже более десяти лет является кандидатом в ЕС, в последние три-четыре года процесс интеграции практически заморожен. За это время Белград не начал переговоры с Брюсселем ни по одной из согласованных с ЕС областей, не говоря уже о закрытии какой-либо темы.

Отсутствие в обозримом будущем реальной перспективы вступления в ЕС, а значит, и необходимости унификации визовой политики признал и Неманья Старович. «Мы осознаем, что существенное расширение ЕС, полноправное членство стран-кандидатов, вряд ли произойдет до конца этого десятилетия из-за проблем, существующих в самом Евросоюзе»,— заявил сербский министр в том же интервью «Радио Белград».

В этой ситуации Сербия рассчитывает без формального вступления в ЕС присоединиться к Шенгену, получив доступ к единому европейскому рынку и тем четырем свободам, о которых говорил Неманья Старович.

Недавно с такой идеей выступил и президент Сербии Александр Вучич, резонно рассудив, что для его страны важнее Шенген, нежели полноправное членство в ЕС.

Присоединение к Шенгену, так же как и при вступлении в ЕС, невозможно без отмены Белградом безвизового режима, в том числе и в отношении РФ. Этим, похоже, и вызваны периодически появляющиеся заявления сербских политиков, что визы россиянам рано или поздно придется вводить.

Однако дело в том, что Евросоюз, судя по всему, не готов предоставлять Сербии Шенген без выполнения ею всей программы вступления. Это на днях ясно дала понять еврокомиссар по расширению Марта Кос, комментируя идею сербского президента о Шенгене без ЕС.

Если это так, то и введение Белградом виз для россиян — дело весьма отдаленного будущего.