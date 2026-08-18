Экс-полицейского в Нефтеюганске задержали по подозрению в получении взятки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) РУФСБ России по Тюменской области задержало бывшего полицейского из Нефтеюганска — он подозревается в получении крупной взятки, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео РУФСБ России по Тюменской области Фото: кадр из видео РУФСБ России по Тюменской области

Следствие установило, что в период, когда фигурант был действующим сотрудником полиции, он договорился на словах с директором ООО о постоянной передаче в свою пользу взяток за общее покровительство для компании. Также за вознаграждение мог беспрепятственно проезжать по автодорогам транспорт компании, на который не оформлялись разрешительные документы.

Сейчас ФСБ проводит мероприятия, направленные на выявление иных соучастников и эпизодов противоправной деятельности.

Ирина Пичурина