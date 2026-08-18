Конгресс IBU в сентябре не будет обсуждать допуск российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов на конгрессе организации, который пройдет в сентябре в немецком Берхтесгадене. Об этом в своем Telegram-канале написал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют»,— сообщил господин Аверьянов. В IBU уточнили, что «условия, ставшие основанием для отстранения, до сих пор не устранены».

Также Сергей Аверьянов заявил, что СБР ждет вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску российской стороны к IBU. «Пока же арбитры CAS третий месяц пытаются определить, носит ли позиция IBU в отношении россиян дискриминационный характер по национальному признаку и не противоречит ли это принципам Олимпийской хартии»,— подчеркнул он.

С 2022 года российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах. Также IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

Арнольд Кабанов