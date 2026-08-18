В возрасте 76 лет умер первый посол Абхазии в России Игорь Ахба. Он скончался в Сухуме после тяжелой продолжительной болезни, сообщили «Интерфаксу» в МИД Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Республики Абхазия в РФ Фото: Посольство Республики Абхазия в РФ

Игорь Ахба был назначен послом в Москве в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии. В декабре 2021-го президент Абхазии Аслан Бжания отозвал Игоря Ахбу с должности посла. Приказом главы МИД Абхазии Инала Ардзинбы господин Ахба был назначен спецпредставителем министерства иностранных дел республики по евразийской интеграции. Временным поверенным в делах Абхазии в России была Мадина Авидзба.

Официально вторым послом в России был назначен Алексей Двинянин. В мае 2022 года его сменил Михаил Шургалин. В июне 2026 года президент Владимир Путин своим указом назначил на должность посла в Абхазии бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.