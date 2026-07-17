Российский посол Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии

Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил президенту республики Бадре Гунбе верительные грамоты (аккредитующий документ дипломата). Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков и Бадра Гунба

Фото: Администрация президента республики Абхазия Вячеслав Гладков и Бадра Гунба

Фото: Администрация президента республики Абхазия

Бадра Гунба на церемонии выразил уверенность, что «знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов» господина Гладкова помогут сторонам и дальше укреплять отношения России и Абхазии. «Наши отношения основаны на общей истории, уважении, взаимной поддержке и стремлении совместно обеспечивать безопасность, устойчивое развитие и благополучие наших народов»,— сказал он.

Вячеслав Гладков подтвердил стремление России всячески содействовать развитию Абхазии. Речь, по его словам, идет об «обеспечении надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства».

Вячеслав Гладков был губернатором Белгородской области с ноября 2020 года по 13 мая 2026 года. С поста он ушел по собственному желанию, после чего был назначен послом в Абхазии указом Владимира Путина. К работе на новой должности он приступил 1 июля.