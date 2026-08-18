Гранд Отель Европа представил арт-объект бразильца Роммуло Вьейра Консейсана

В Гранд Отеле Европа появился арт-объект бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсана — скульптура «Под фундаментом» разместилась в кафе «Мезонин». Работа стала частью более крупного паблик-арт-проекта: до конца сентября у западного фасада «Манежа» представлена инсталляция Консейсана «Пространственный сдвиг». Художник, участник 35-й биеннале в Сан-Паулу, создал конструкцию из двух керамических сосудов, переосмысленных в алюминии. Объект объединяет отсылки к колониальной португальской керамике XVI века и афробразильскому ритуальному сосуду квартинья, символизируя сплав традиций, сформировавших современную культуру Бразилии. В развитие темы шеф-повар отеля Денис Соболев дополнил меню: гостям предлагают кайпиринью, тропический микс «Бриза до Рио» и сырные булочки пау-ди-кежу.

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