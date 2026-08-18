Шакира пообещала помощь родной Колумбии в восстановлении после землетрясения

Певица Шакира неожиданно приехала на родину, в Колумбию, и посетила город Кибдо, департамент Чоко, оказавшийся в эпицентре разрушительного землетрясения. Певица объявила о намерении восстановить не менее десяти школ и местный технологический университет, сообщает AP.

По официальным данным, в результате землетрясения погибли почти 300 человек, более 26 тыс. домов были разрушены. Повреждено свыше 265 образовательных учреждений.

Певица осмотрела разрушенные школы, пообщалась с учениками и сфотографировалась с ними. По словам Шакиры, она обеспокоена тем, что дети из-за разрушений не ходят в школу, поскольку каждый день без учебы — удар по их будущему.

Восстановлением школ займутся фонд Шакиры и организация сопровождавшего ее в поездке Говарда Баффетта, сына Уоррена Баффетта.

Шакира, родившаяся в колумбийском городе Барранкилья, покинула страну в 1997 году. В настоящее время она живет в Майами, США.

Екатерина Наумова