19 августа Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Воскресенский Григорий

Фото: Московская городская епархия Митрополит Воскресенский Григорий

Фото: Московская городская епархия

Согласно Евангелию, Господь Иисус Христос, взяв трех верных учеников — апостолов Петра, Иоанна и Иакова, восшел на гору для молитвы. И во время молитвы Он преобразился. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Что значит преобразился? То есть открыл им нечто из Своего Божества — столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе обитающего Бога».

Святое Евангелие доступным нам языком передает это событие: лицо Христа просияло как солнце, а одежды Его стали белыми, как снег. И этот свет, исходящий от Христа, озарил всех. Апостолы увидели рядом с Христом двух пророков — Моисея, который дал людям Закон Божий, и Илию, который явил свою верность Богу. Из облака раздался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Это событие было настолько радостно для апостолов, что им хотелось остаться на этой горе, чтобы всегда лицезреть славу Божию.

Праздник Преображения Господня призывает всех нас к тому, чтобы мы преобразили свою жизнь, чтобы вспомнили, что в нас есть образ и подобие Божии, есть Божественный свет. Наша беда в том, что своими грехами мы этот свет затемняем, своей суетой гасим его, теряем возможность поддерживать в душе благодатный свет веры, потому что у нас недостаточно духовных сил, недостаточно решимости жить с Богом. Как масло в лампадке заканчивается, и лампадка тухнет — так и в нашей душе затухает благодать, потому что мы не поддерживаем ее своими усилиями, своими трудами, добрыми делами.

Преображение Господне не случайно произошло на высокой горе, потому что для восхождения на гору нужно потрудиться. И мы, чтобы начать свое преображение, также должны потрудиться над собой, изменять свою жизнь к лучшему, согласовать ее с Божественными заповедями. Этот труд нелегок — в гору идти всегда не просто. Но мы должны помнить, что этот наш труд, связанный с борьбой со своими страстями, своими грехами, не напрасен, он ведет к Богу, к Его благодати, к Его Божественному Свету.

Если из нашей жизни начнут уходить злоба, раздражение, ложь, зависть, двоедушие, если у каждого из нас личная жизнь преобразится — преображаться будет и жизнь всего общества.

Будем же молиться Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он совершил чудо — преобразил наши грешные души, чтобы и нам сиял свет Его присносущный, ведущий нас ко спасению и жизни вечной.

С праздником Преображения Господня, дорогие братья и сестры!

Митрополит Воскресенский Григорий, Управляющий делами Московской Патриархии