Несырьевой неэнергетический экспорт России вырос почти на 7% в первом полугодии

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России за первую половину 2026 года вырос на 6,7%. Об этом заявил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский на совещании с вице-премьером Денисом Мантуровым.

Экспорт промышленной продукции, в частности, увеличился на 5,25% в номинальных ценах. Господин Матушанский уточнил, что данные носят предварительный характер. Оживлению ситуации в промышленности будет способствовать «текущее смягчение монетарной политики», пояснили участники совещания.

Замглавы Минпромторга отметил сдержанную положительную динамику производства в обрабатывающих отраслях. В июле 2026 года индекс предпринимательской уверенности (PMI) в обрабатывающих отраслях достиг 50,7 пункта.

В июне в Минпромторге сообщали, что за первые пять месяцев 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил $66,5 млрд, почти достигнув планового показателя за первое полугодие — $69,4 млрд. Годовой ориентир остается на уровне $155 млрд.