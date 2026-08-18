Несырьевой неэнергетический экспорт России вырос почти на 7% в первом полугодии
Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России за первую половину 2026 года вырос на 6,7%. Об этом заявил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский на совещании с вице-премьером Денисом Мантуровым.
Экспорт промышленной продукции, в частности, увеличился на 5,25% в номинальных ценах. Господин Матушанский уточнил, что данные носят предварительный характер. Оживлению ситуации в промышленности будет способствовать «текущее смягчение монетарной политики», пояснили участники совещания.
Замглавы Минпромторга отметил сдержанную положительную динамику производства в обрабатывающих отраслях. В июле 2026 года индекс предпринимательской уверенности (PMI) в обрабатывающих отраслях достиг 50,7 пункта.
В июне в Минпромторге сообщали, что за первые пять месяцев 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил $66,5 млрд, почти достигнув планового показателя за первое полугодие — $69,4 млрд. Годовой ориентир остается на уровне $155 млрд.
В январе-мае 2026 года объём несырьевого неэнергетического экспорта России составлял $66,5 млрд, что почти достигало планового значения за первое полугодие в $69,4 млрд. Минпромторг прогнозировал перевыполнение полугодового плана. Годовой ориентир по несырьевому неэнергетическому экспорту остаётся на уровне $155 млрд, пересматривать его в министерстве не планируется, так как этот показатель увязан с национальными целями к 2030 году.
Поставки агропромышленной продукции за рубеж в 2026 году также показали рост, экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В физическом весе показатели растут за счёт увеличения производства таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник и рапс. По итогам января-марта РФ увеличила отгрузки продукции АПК на 19% до $10,7 млрд. Рост произошёл благодаря программе импортозамещения, запущенной в 2022 году, и росту обеспеченности отечественными семенами.