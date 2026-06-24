Минпромторг ожидает перевыполнения плана по несырьевому экспорту

В январе—мае 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил $66,5 млрд. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на «Неделе российского ритейла». Этот показатель практически достиг планового значения за первое полугодие — $69,4 млрд. Роман Чекушов предполагает, что в январе—июне 2026 года план будет перевыполнен.

Годовой ориентир, по его словам, остается на уровне $155 млрд. Пересматривать его в министерстве не намерены. Показатель увязан с достижением национальных целей к 2030 году.

Алина Мигачёва