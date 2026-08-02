Каракас разбирает завалы с оппозицией

Венесуэльские власти и их политические противники сделали шаг навстречу друг другу: 1 августа под давлением США начался диалог между подконтрольным чавистам парламентом, избранным в 2025 году, и делегатами той Национальной ассамблеи, которая была избрана в 2015-м и полностью контролировалась оппозицией. Нынешний спикер Хорхе Родригес описывает процесс прежде всего как ответ на чрезвычайную ситуацию после июньских землетрясений. В то же время представители ассамблеи 2015 года, чье участие поддерживает Госдепартамент США, делают акцент еще и на укреплении демократических институтов и избирательной системы. Их задача — добиться проведения в стране свободных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gaby Oraa / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters

Переговоры между чавистами и оппозицией, официальное начало которых было намечено на 1 августа, сразу же столкнулись с трудностями. Долгое время в субботу никакой конкретики насчет встречи ни у кого не было. В какой-то момент источники латиноамериканских журналистов стали сообщать, что лидер оппозиционной делегации Динора Фигера находится в Мадриде, а не в Каракасе, а значит, переговоры отменены. Однако позднее Фигера выпустила заявление, из которого следовало, что процесс все-таки начался, просто первый раунд переговоров прошел не очно, а по телефону. «Для миллионов венесуэльцев телефонный разговор не начало переходного периода, а предисловие к предисловию»,— разочарованно отметила испанская газета ABC.

Как пояснял накануне начала диалога Хорхе Родригес, председатель нынешнего парламента и брат уполномоченного президента Боливарианской Республики Дельси Родригес, совместная работа с представителями умеренной оппозиции нацелена на восстановление национального единства. Задачи — «вместе преодолеть последствия» двух землетрясений, произошедших 24 июня, а также «способствовать укреплению венесуэльской демократии». «Только объединившись, мы сможем продвигаться вперед в восстановлении страны и сохранении мира»,— отметил Родригес.

Динора Фигера в заявлении по итогам разговора с Родригесом рассказала, что стороны согласовали три пункта повестки: помощь населению в связи с землетрясениями, укрепление демократии, а также усиление политических прав и гарантий.

Первая очная встреча двух делегаций, по ее словам, должна состояться в ближайшие дни в Каракасе.

Масштаб июньской катастрофы объясняет, почему тема восстановления оказалась подходящей рамкой для такой инициативы. По данным властей, в результате землетрясений погибли не менее 5546 человек, 16,7 тыс. получили травмы (число пропавших без вести при этом официально не обнародовалось). Предварительная спутниковая оценка, опубликованная на портале NASA, свидетельствует о том, что было повреждено или полностью разрушено примерно 58,9 тыс. зданий. Всемирный банк оценил прямой физический ущерб в $19,6 млрд. Оценку полной стоимости восстановления еще только предстоит произвести.

У Венесуэлы нет свободных ресурсов такого масштаба, тем более что выручка от продажи венесуэльской нефти поступает на счета под контролем США.

Белый дом называет эти деньги суверенной собственностью Венесуэлы, находящейся на хранении, однако решения о расходовании принимает именно американская сторона. По подсчетам Financial Times, с января по конец июля таким образом было выручено более $13 млрд. «Я думаю, больше»,— прокомментировал эту цифру 27 июля президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь Марко Рубио рассказывал, что администрация США исходит из трехэтапного плана для Венесуэлы: стабилизация, восстановление и переход. То есть сначала — прекращение острого кризиса, включая ликвидацию последствий землетрясений. Затем — восстановление нормального функционирования государства и экономики. И только после этого — политические изменения: новые президентские выборы, признание результатов всеми сторонами, мирная передача власти в случае поражения действующего руководства. Начало переговоров призвано продемонстрировать Вашингтону, что чавистские власти готовы следовать этому плану.

Важную роль во всей этой конструкции должна сыграть Динора Фигера. На парламентских выборах 2010 года она была впервые избрана депутатом Национальной ассамблеи. В 2015 году ее переизбрали, а ассамблея перешла под контроль противников чавистов. Затем с помощью серии судебных решений и политических шагов власти лишили этот орган реальных полномочий, создав альтернативную структуру — Национальную учредительную ассамблею. В 2018 году Фигера уехала из страны. В январе 2023 года депутаты Национальной ассамблеи созыва 2015 года, которые продолжали работать в изгнании, избрали Динору Фигеру новым председателем своего «парламента». В Венесуэле за это на нее завели уголовное дело — за узурпацию государственных полномочий, госизмену, легализацию преступных доходов и участие в преступном сообществе.

В июне этого года политик вернулась на родину и не скрывая рассказывала о поддержке со стороны Вашингтона. Точнее, о своей предшествовавшей возвращению встрече с руководителем бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майклом Козаком. По словам Диноры Фигеры, США могут сопровождать процесс диалога, но указывают на то, что решения должны принимать сами венесуэльцы.

При этом Фигера всячески отвергает обвинения в том, что она якобы способствует дальнейшему расколу и без того расколотой венесуэльской оппозиции. Причина таких разговоров понятна: за столом переговоров не будет лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо и ее соратника, кандидата в президенты на выборах-2024 Эдмундо Гонсалеса (США и еще десятки западных стран признали его победителем). В конце июля Мачадо и Гонсалес выпустили совместное заявление: в разработке объявленного механизма они не участвовали, но мешать ему не будут, а оценивать станут по результатам — освобождению политзаключенных, восстановлению институциональных гарантий, появлению избирательного календаря.

Мария Корина Мачадо считает, что свободные выборы можно подготовить примерно за 40 недель после назначения нового Национального избирательного совета.

Звучат и другие идеи. Например, американский сенатор-республиканец Берни Морено предложил в качестве идеальной даты 24 июля 2027 года, когда будет отмечаться 244-летие со дня рождения Симона Боливара, национального героя Венесуэлы.

Впрочем, венесуэльские власти никаких намеков до сих пор не делали. В опубликованном 30 июля интервью журналу Time на вопрос о перспективах выборов Дельси Родригес ответила максимально уклончиво: «Чувствую, что этот момент наступит тогда, когда все политические силы страны достигнут взаимопонимания и мы сможем сказать народу, что мы как политики готовы». Такой же по стилю ответ она дала и на вопрос, будет ли позволено Мачадо вернуться и участвовать в выборах.

Николай Амелин