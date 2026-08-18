Выручка онлайн-кинотеатров России за первое полугодие выросла почти на треть

Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2026-го составила 99,5 млрд руб. Это на 31% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из данных аналитического агентства TelecomDaily.

Лидером по доле рынка стал «Кинопоиск» («Яндекс») — на него пришлось 31,3% выручки. За ним следуют Okko и «Иви», получившие по 16,4%. Четвертое место занял Wink («Ростелеком») с результатом 15,2%. Пятерку лидеров замыкает «Кион» (МТС) с 7,6%. На шестом месте — Start (7,2%). Рынок постепенно переходит от общего органического роста к более активной борьбе за долю, отметили в TelecomDaily.

Выручка практически всех крупных онлайн-кинотеатров в январе–июне выросла двузначными темпами: Start, Wink и «Иви» увеличили выручку на 51%, 45% и 36% соответственно. Выручка Okko и Rutube выросла на 31%, а «Кинопоиска» — на 25%.

Число подписчиков онлайн-кинотеатров во втором квартале 2026 года достигло 72,3 млн, увеличившись за год всего на 7,8%, писал «Ъ». Более 87% подписчиков пришлось на «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и «Кион».

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