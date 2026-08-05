А вас я попрошу подписаться

Во втором квартале 2026 года рост аудитории российских онлайн-кинотеатров замедлился: общее число подписчиков увеличилось всего лишь на 7,8% за год, а платных — на 2,6%. Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что замедление темпов роста выглядит логичным с учетом того, что общее число подписок уже охватывает 50% населения, но добавляют, что конкуренция за удержание аудитории будет только усиливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число подписчиков онлайн-кинотеатров во втором квартале 2026 года достигло 72,3 млн, увеличившись за год всего на 7,8%. При этом количество платных подписок также выросло незначительно — на 2,6%, до 53,1 млн, следует из аналитического отчета агентства Telecom Daily. «Это существенное замедление, если сравнивать с результатами годичной давности, когда онлайн-кинотеатры активно наращивали платящую аудиторию»,— отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Первая пятерка компаний по числу подписчиков за год фактически не изменилась: это «Кинопоиск» («Яндекс»), Okko, «Иви», Wink («Ростелеком») и «Кион» (МТС). На перечисленные сервисы приходится более 87% от общего числа подписчиков онлайн-кинотеатров на российском рынке. Среди платящих пользователей их совокупная доля — 87,7%. Лидером на рынке остается «Кинопоиск» с долей 26,9% по общему числу подписчиков, следом идет Okko (18,7%), замыкает тройку «Иви» (16,8%), на четвертом месте — Wink (3,3%), на пятом — «Кион» (11,4%).

Выручка легальных видеосервисов в 2025 году выросла на 29,2%, до 220,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 апреля). Значительную часть доходов им принесла подписная модель — 165,9 млрд руб. Рынок рос за счет увеличения общего числа подписчиков и стоимости подписки, в среднем подорожание составило 15%.

В целом тренд на замедление темпов роста выглядит логичным с учетом того, что общее число подписок уже охватывает 50% населения, говорит гендиректор Wink Антон Володькин: «Что касается Wink, то мы привлекаем новых клиентов быстрее рынка — прирост подписок составил более 20% год к году». Топ-менеджер уточнил, что достигнуть показателя удалось за счет успешных оригинальных проектов (продолжение франшиз «Ландыши» и «Фишер»), а также стратегии эксклюзивного размещения контента на платформе. База подписчиков Okko во втором квартале выросла на 16% год к году, уточнил представитель сервиса: «Мы продолжаем инвестировать в оригинальный контент и спорт — два главных драйвера роста аудитории платформы».

Для Start основной задачей является рост платящей базы, отмечает гендиректор платформы Илья Алексеев. По мере роста проникновения подписок основные возможности для развития смещаются в сторону более эффективной работы с существующей аудиторией — как развития новых моделей монетизации и совершенствования продуктовых механик, так и использования новых каналов дистрибуции контента.

Среди последних — партнерская подписка платформы, которая, по оценке господина Алексеева, принесла рынку по итогам прошлого года 10 млрд руб.

В «Кинопоиске» ожидали, что рынок платных подписок замедлится в первую очередь из-за высокого уровня проникновения комбинированных предложений. В целом число подписчиков «Яндекс Плюса» во втором квартале достигло 49,4 млн, увеличившись на 14,4% год к году. Число смотрящих подписчиков «Кинопоиска» также выросло до 18,8 млн за отчетный период против 17 млн годом ранее. «Теперь сложнее привлекать новых пользователей, и все важнее будет фактор роста числа подписок на одно домохозяйство. Более важную роль будут играть и партнерства сервисов по совместному продвижению контента и продаже подписок»,— считают в компании.

После периода активного масштабирования рынка следует этап более зрелого развития, говорит гендиректор кластера «Кион» Кирилл Тренин. «База свободных от подписок пользователей уменьшается, и платформы сильнее конкурируют за их удержание. Дальнейший рост будет направлен в сторону увеличения среднего числа подписок на одного клиента и повышения их ценности»,— считает он.

Юлия Юрасова