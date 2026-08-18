В Кузбассе поддержат бизнес, потерявший товар в пожарах на складах Wildberries

Кемеровская область стала первым сибирским регионом, власти которого объявили о финансовой поддержке местных предпринимателей, потерявших товар из-за пожаров на складах компании Wildberries. Сообщение о мерах поддержки размещено на сайте администрации правительства Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Согласно сообщению, государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предложил для таких случаев новую программу «Защита». Она предполагает выдачу предпринимателям микрозаймов по ставке от 7% годовых с максимальной суммой займа 2 млн руб. на срок до трех лет.

«Также доступна реструктуризация по действующим договорам займа в фонде, отсрочка по оплате основного долга до шести месяцев, индивидуальный график погашения. Предприниматели могут пересмотреть условия действующих договоров займа для снижения своей финансовой нагрузки»,— отметили в пресс-службе областного правительства.

В числе других мер поддержки власти региона назвали помощь в продвижении и сертификации продукции со стороны центра «Мой бизнес» и льготную аренду помещений на шесть месяцев в АО «Кузбасский технопарк».

Как писал «Ъ», последняя по времени атака на объект Wildberries произошла в Московской области в ночь на 18 августа. В результате возник пожар в комплексе «Антант-парк» под Ногинском.

Валерий Лавский