Теннисистка Шнайдер вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати

14-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Цинциннати. В третьем раунде россиянка победила польку Майю Хвалиньскую, занимающую 23-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Дианы Шнайдер станет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Свое выступление на турнире завершила россиянка Анна Калинская (21-я в мире). Она снялась по ходу матча третьего круга против румынки Сораны Кырсти (19). Соперница вела со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 5:0.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $7,4 млн, завершится 23 августа. В прошлом году победительницей стала польская теннисистка Ига Швёнтек.

Арнольд Кабанов