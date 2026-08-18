С осужденного за растление приморского экс-депутата потребовали 1,5 млн рублей

Ленинский районный суд Владивостока принял к рассмотрению гражданский иск к бывшему первому секретарю Владивостокского горкома КПРФ и экс-депутату законодательного собрания Приморского края Артему Самсонову, который отбывает 13-летний срок за растление несовершеннолетнего. Теперь уже совершеннолетний пострадавший Семен Колдаев требует от коммуниста 1,5 млн руб. в качестве возмещения морального вреда. Сегодня суд по итогам предварительного заседания принял решение рассматривать иск в закрытом режиме.

«В том, что против меня сфабриковали уголовное дело и посадили на 13 лет, вины Семёна Колдаевв нет. Это сделали другие люди, которые просто использовали несовершеннолетнего пацана, создав ему, кстати, этим проблемы. Однако сейчас Семён уже взрослый, он сам подаёт в суд, сам требует 1,5 млн и сам несёт ответственность за свои поступки», — прокомментировал новое разбирательство Артем Самсонов. Коммунист настаивает на своей полной невиновности.

В сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в восьми из 11 одномандатных округов во Владивостоке. Тогда Артем Самсонов, занимавший пост первого секретаря Владивостокского горкома компартии, в третий раз был избран депутатом заксобрания края.

В апреле текущего года Девятый кассационный суд отказался освобождать из-под стражи Артема Самсонова. Ранее нижестоящие суды также решили оставить его в колонии, несмотря на то что у него диагностировано онкологическое заболевание. Медицинская комиссия официально подтвердила диагноз, который входит в утвержденный правительством перечень болезней, препятствующих отбытию наказания. Более того, врачи зафиксировали невозможность лечения осужденного в условиях исправительного учреждения, сообщала адвокат Артема Самсонова Наталья Касилова. Экс-депутат продолжает отбывать 13-летний срок в колонии строгого режима.

Алексей Чернышев, Владивосток