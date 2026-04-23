Суд отказался освободить из колонии онкобольного экс-депутата

Девятый кассационный суд отказался освобождать бывшего депутата от КПРФ Артема Самсонова. Ранее нижестоящие суды также решили оставить его в колонии, несмотря на то что у него диагностировано онкологическое заболевание. Экс-депутат продолжает отбывать 13-летний срок в колонии строгого режима.

Ранее медицинская комиссия официально подтвердила диагноз, который входит в утвержденный правительством перечень болезней, препятствующих отбытию наказания. Более того, врачи зафиксировали невозможность лечения осужденного в условиях исправительного учреждения, сообщала адвокат Артема Самсонова Наталья Касилова.

В дело вмешивался Верховный суд РФ, который встал на сторону защиты и направил материалы на пересмотр. Высшая инстанция указала, что суды первой и второй инстанций проигнорировали определяющее значение болезни. В постановлении ВС подчеркивалось, что закон не позволяет отказывать в освобождении по мотиву «стабилизации состояния» или возможности лечения в колонии, если диагноз входит в официальный запретительный перечень.

«Браво, надо обладать определенной смелостью, чтобы перечить вышестоящей инстанции»,— прокомментировала решение Девятого суда адвокат Касилова. Она сообщила «Ъ», что намерена обжаловать его в Верховном суде.

В сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в восьми из 11 одномандатных округов во Владивостоке. Тогда Артем Самсонов, занимавший пост первого секретаря Владивостокского горкома компартии, в третий раз был избран депутатом заксобрания края.

Алексей Чернышев, Владивосток