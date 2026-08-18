Япония намерена испытать гиперзвуковые ракеты в Австралии

Переговоры о предоставлении Японии возможности использовать австралийские полигоны для собственных испытаний «идут полным ходом», заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. Эта тема обсуждалась на его сегодняшней встрече с японским коллегой Синдзиро Коидзуми. Токио сможет в том числе испытывать на полигонах гиперзвуковые ракеты.

Как уточнил господин Коидзуми, это будет второй случай в истории, когда Япония заключит соглашение с союзником о создании полигона для ракет. По его словам, если Япония сумеет провести испытательные запуски ракет большой дальности в Австралии, «это станет прорывным событием». «Мы договорились о дальнейшем совершенствовании и улучшении соглашения... об использовании Японией наших ракетных полигонов в течение следующего десятилетия»,— рассказал господин Марлз (цитата по The Canberra Times).

Япония и Австралия входят в QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, также включает Индию и США). Глава МИД России Сергей Лавров критиковал формирование новых индо-тихоокеанских альянсов. По мнению министра, их создание направлено на размывание форм сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Подробности — в материале «Ъ» «QUAD и сейчас живее всех живых».