Япония намерена испытать гиперзвуковые ракеты в Австралии
Переговоры о предоставлении Японии возможности использовать австралийские полигоны для собственных испытаний «идут полным ходом», заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. Эта тема обсуждалась на его сегодняшней встрече с японским коллегой Синдзиро Коидзуми. Токио сможет в том числе испытывать на полигонах гиперзвуковые ракеты.
Как уточнил господин Коидзуми, это будет второй случай в истории, когда Япония заключит соглашение с союзником о создании полигона для ракет. По его словам, если Япония сумеет провести испытательные запуски ракет большой дальности в Австралии, «это станет прорывным событием». «Мы договорились о дальнейшем совершенствовании и улучшении соглашения... об использовании Японией наших ракетных полигонов в течение следующего десятилетия»,— рассказал господин Марлз (цитата по The Canberra Times).
Япония и Австралия входят в QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, также включает Индию и США). Глава МИД России Сергей Лавров критиковал формирование новых индо-тихоокеанских альянсов. По мнению министра, их создание направлено на размывание форм сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Подробности — в материале «Ъ» «QUAD и сейчас живее всех живых».
Правительство Японии рассматривает возможность размещения зенитно-ракетного подразделения в самой южной префектуре Окинава в 2030 финансовом году, о чём 26 февраля 2026 года сообщала Philippines News Agency по итогам пресс-конференции министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Эти ракеты класса «земля—воздух» средней дальности предназначены для перехвата самолетов и баллистических ракет и будут размещены на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 км от Тайваня.
В ноябре 2025 года Синдзиро Коидзуми заявлял, что размещение зенитных управляемых ракет средней дальности на острове Йонагуни поможет снизить вероятность вооруженного нападения на страну, несмотря на то, что это решение отражает обеспокоенность растущей военной мощью Китая. Китай выразил обеспокоенность 2 апреля 2026 года в связи с размещением Японией ракет дальнего действия в префектурах Кумамото и Сидзуока, называя это «новым милитаризмом», угрожающим миру и стабильности в регионе.