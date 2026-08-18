Тюменская область стала лидером в УрФО по темпам капремонта жилья

Первое место по темпам капитального ремонта многоквартирных домов среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) заняла Тюменская область, шестое — среди субъектов России, сообщил в своем канале в мессенджере Max губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Объем выполненных плановых работ превысил 60% на начало августа: в домах региона уже отремонтированы инженерные системы, фасады, подвалы, лифты и крыши. «Высокие темпы сохраняются благодаря жителям, которые ежемесячно платят взносы. Вместе с департаментом ЖКХ, Фондом капитального ремонта и подрядными организациями мы планомерно развиваем систему капремонта многоквартирных домов»,— прокомментировал глава региона.

В регионе сейчас проходят аукционы по отбору подрядчиков, которые будут заниматься капремонтом домов в 2027 году. Господин Моор отметил, что это позволит им подготовить ресурсы и приступить к работам как можно раньше.

В июле губернатор осмотрел несколько социально значимых объектов в Тюмени и оценил ход их строительства и ремонта — в их числе были школы и Метелевские водоочистные сооружения. Он также осмотрел обновление фасадов домов на гостевых улицах города, в том числе на Ямской, Хохрякова, Советской и Белинского. Также глава региона оценил ход реконструкции площади Борцов Революции.

Ирина Пичурина