Александр Моор оценил ход строительства и ремонта соцобъектов и домов в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел несколько социально значимых объектов в Тюмени и оценил ход их строительства и ремонта, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

В микрорайоне Березняковском завершается строительство новой четырехэтажной школы на 1,1 тыс. мест площадью свыше 21 тыс. кв. м. В ней появится первая в регионе школьная обсерватория с телескопом. На прилегающей территории расположены пространства для отдыха и игр, спортивный комплекс ГТО, беговые дорожки и площадка для настольного тенниса. В Тюменской области сейчас строится несколько школ: три — в Тюмени, еще три — в Тюменском, Нижнетавдинском и Вагайском округах.

Глава региона посетил Метелевские водоочистные сооружения, модернизация которых завершится до конца 2028 года. В ходе реконструкции там уже автоматизировали процессы подачи и очистки воды, внедрили угольные фильтры для улучшения свойств воды. «Этот объект — пример успешной работы механизма концессий. В 2017 году мы заключили первый "большой" договор в сфере водоснабжения и водоотведения сроком на 14 лет. Объем инвестиций — более 24 млрд руб. И результаты работы впечатляют. Все объекты, которые включили в соглашение, уже построили и модернизировали. Причем работы выполнены компанией "Тюмень Водоканал" раньше срока. Что подтверждает эффективность такого сотрудничества»,— подчеркнул Александр Моор.

Господин Моор также осмотрел обновление фасадов домов на гостевых улицах города: в частности, ремонтируются фасады первых десяти зданий на улицах Ямской, Хохрякова, Советской и Белинского. На некоторых домах отремонтируют крыши. Последней точкой маршрута стала площадь Борцов Революции, которая также находится на реконструкции. Там появятся новые деревья, кустарники и цветники, арка из искусственного камня, макет площади конца XIX века и амфитеатр у набережной с видом на реку Туру. Площадь откроют в сентябре.

Ирина Пичурина