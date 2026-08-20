Экспертиза одобрила строительство офисного здания у ТЮЗа в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга напротив ТЮЗа на ул. Шевченко, 1 возведут офисный центр с парковкой. Проектом занимается ООО «ПБК». Как указано в сервисе Karoteka.ru, компания связана с екатеринбургской девелоперской компанией «Практика».

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Раньше на этом месте стояла поликлиника. Археологи провели раскопки на площадке. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ.

Представители компании «Практика» не стали комментировать проект.

Напомним, 2022 году земельный участок под заброшенным зданием планировали перевести из общественно-деловой зоны в зону объектов здравоохранения (ЦС-1). Позже на продажу выставляли проект бизнес-центра за 205 млн руб. Будущему владельцу предлагали построить 10-этажый БЦ площадью 6,5 тыс. кв. м.

Мария Игнатова