В Екатеринбурге продают проект десятиэтажного бизнес-центра напротив ТЮЗа

В центре Екатеринбурга на продажу выставили проект бизнес-центра на Шевченко, 1, который предлагают построить напротив ТЮЗа. Как указано в объявлении на сайте N1.ru, инвестпроект продают за 205 млн руб.

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Будущему владельцу предлагают построить 10-этажый БЦ площадью 6,5 тыс. кв. м. «Территориальная зона земельного участка: Ц-1-общественно-деловая зона городского центра. Земельный участок (площадь 1,9 тыс. кв. м) с существующим объектом находится в собственности», — указано в объявлении. Отметим, что на участке находится заброшенное здание бывшей поликлиники.

Летом этого года земельный участок под заброшенным зданием предлагали перевести из общественно-деловой зоны в зону объектов здравоохранения. Согласно данным сервиса «Контур.Реестро», на лето этого года 9/10 доли принадлежало Сергею Булыгину, 1/10 доли — Анне Комовой. Кадастровая стоимость участка составляла 25,8 млн руб.

Мария Игнатова

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